Baseball, Coppa Italia Serie A – Resoconto e risultato gara5 Camec Collecchio-Campidonico Torino

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Il Camec Collecchio lascia lo “Zinelli” passando al comando, 3-2, nella serie di Coppa Italia contro il Campidonico Torino grazie alla vittoria per 3-1 in gara5. La serie si sposta adesso in Piemonte, a Torino, dove, sabato 27 agosto, alle ore 20.30, si disputerà gara6. L’eventuale gara7 è prevista per domenica 28 agosto, sempre a Torino, in via Passo Buole, alle 20.30.

Nell’ultima partita della serie sotto i riflettori dello “Zinelli”, la squadra di casa, il Camec Collecchio, si porta in vantaggio nella serie 3-2 aggiudicandosi gara5 della prima fase di Coppa Italia contro il Campidonico Torino grazie al risultato di 3-1.

Determinante, per la vittoria del Collecchio, il lavoro sul monte di lancio di Edoardo Acerbi che offre ai suoi compagni cinque riprese di buona fattura (5H, ER, BB, 5K) nelle quali è stato capace di mettere un freno agli orsi piemontesi, chiamati, sabato 27 agosto, ad evitare l’eliminazione tra le mura amiche.

La squadra di casa parte forte sin da subito: con due out nel primo inning, Andrea Pasotto – protagonista nel successo di gara4 con una prestazione da quattro valide su altrettanti turni in battuta – dimostra pazienza e conquista una base su ball in cinque lanci ai danni di Anthony Arcila. Con Gamberini in battuta è invece bravo a conquistare la seconda base per poi spingersi fino a casa sul decisivo singolo a sinistra del quarto in battuta scelto da Dorian Castro. Nel terzo inning arriva il raddoppio con una volata di sacrificio di Davide Trolli che permette a Fabio Sorrentino (singolo e avanzamento in terza su bunt di sacrificio ed errore difensivo) di attraversare il piatto di casa base. Nel quarto inning si vede per la prima volta il Campidonico Torino ma, nonostante un “leadoff double” di Samuele Catalano ed un “one-out single” di Maurizio De Maria che riempie le basi, la squadra ospite non riesce a togliere lo zero dalla voce punti segnati. Ci riesce però nel quinto inning, accorciando le distanze grazie a tre valide consecutive (di Matteo Pascoli, Samuele Catalano e Jesus Carrera) arrivate con due eliminati. Ai padroni di casa basta un attacco in più per tornare a distanziare gli avversari di un punto: nel sesto, infatti, Pietro Mantovani, con un doppio, batte il 3-1 mentre Romano Bertolini si occupa di ottenere i sei out della vittoria.

[IL TABELLINO](https://www.fibs.it/it/events/2022-coppa-italia-seria-a-baseball/schedule-and-results/box-score/101325)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/86627)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-coppa-italia-seria-a-baseball/stats/general/all)

Programma Coppa Italia

Prima fase (19-28 agosto)

Campidonico Torino – Camec Collecchio 2-3 (venerdì 19 agosto 4-1, 4-8; martedì 23 agosto 5-2, 2-6; mercoledì 24 agosto 1-3)

Sabato 27 agosto alle 20:30 a Torino – gara 6

Domenica 28 agosto alle 20:30 a Torino – eventuale gara 7

Hort@ Godo avanza alla fase successiva per ritiro del Nettuno 1945

IL CALENDARIO DELLE FASI SUCCESSIVE

27-28 agosto (serie al meglio delle 3 partite): Itas Mutua Rovigo – Padova, Comcor Modena – Longbridge, Hotsand Macerata – Fontana Ermes Sala Baganza, Tecnovap Verona – Platform TMC Poviglio, New Black Panthers – Settimo, Big Mat BSC Grosseto – O.M. Valpanaro Athletics. Crocetta e Cagliari avanzano per i ritiri di Academy Nettuno e Senago.

3-4 settembre (serie al meglio delle 3 partite): Hort@ Godo – perdente San Marino/Grosseto, Torino/Collecchio – perdente Bologna/Parma

3-4 settembre: 2 concentramenti da 4 squadre fra le vincenti delle serie del 27-28 agosto; Crocetta e Cagliari sono qualificate a questa fase.

10-11 settembre (serie al meglio delle 3 partite): vincente Godo vs San Marino/Grosseto – vincente concentramento A e vincente Collecchio/Torino vs Bologna/Parma – vincente concentramento B

17-18 settembre: Final Four (semifinali sabato 17 e finale domenica 18)

[LA PAGINA DEDICATA ALLA COPPA ITALIA](https://www.fibs.it/it/events/2022-coppa-italia-seria-a-baseball/home)

Nella foto (repertorio) il lanciatore del Camec Collecchio Edoardo Acerbi (Credit: PhotoBass)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________