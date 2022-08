Al via il festival Le città visibili a Rimini: il programma della prima settimana

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

LE CITTÀ VISIBILI

X EDIZIONE

Rassegna teatrale e musicale estiva

a cura di

Tamara Balducci e Riccardo Amadei

– Il programma della prima settimana –

Al via il festival Le città visibili a Rimini, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, che raggiunge l’importante traguardo della decima edizione. Dal 25 agosto all’11 settembre la kermesse sarà accolta dal Teatro degli Atti, dal Lapidario del Museo della Città e dall’ex cinema Astoria di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini.

Dopo l’anteprima 1985. Apocalisse Tondelli che nell’intera giornata di domenica 21 agosto ha trasformato Rimini in una città-romanzo, il festival è pronto per presentare le sue tredici proposte culturali che andranno a declinarsi tra teatro e musica accompagnando gli spettatori in un particolare percorso di riflessione sul contemporaneo, senza perdere di vista passato e futuro, come ormai da dieci anni questa rassegna ama fare, attraverso chiavi di lettura differenti.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA SETTIMANA

L’apertura della rassegna è affidata giovedì 25 agosto alla compagnia Il Mulino di Amleto che porterà sulle assi del Teatro degli Atti lo spettacolo Ruy Blas. Quattro quadri sull’identità e sul coraggio. La storia di un uomo che si ritrova a rivestire un ruolo e un nome non suoi riuscendo, grazie a questo inganno, a utilizzare al meglio le sue qualità, i suoi valori e ad avvicinarsi a un amore altrimenti impossibile.

Casadilego e Folcast inaugurano la sezione musicale del festival venerdì 26 agosto in concerto al Teatro degli Atti. Due giovani talenti, che hanno calcato le scene di palcoscenici di fama nazionale, arrivano da X Factor e Sanremo a Rimini per un doppio concerto dal sound contemporaneo. In apertura la musica della giovane cantautrice romana Mille, tra i vincitori di Musicultura 2021. La canzone La Radio si è aggiudicata il Premio della Critica Cesanelli mentre il suo ultimo singolo Si, signorina è salito sul palco del concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma.

Sabato 27 agosto agli Atti saranno protagonisti i musicisti Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo con Song in a conversation. Sulle orme di Nick Drake. Il concerto nasce dal desiderio di testimoniare la grande passione per l’intramontabile Nick Drake, per tramandare e far conoscere ai giovani musicisti la sua eredità artistica e poetica, ricca di fragilità, lirismo e sensibilità, dando un tocco contemporaneo e moderno per restituire la magia e il carattere onirico delle versioni originali.

Gruppo RMN presenterà invece domenica 28 agosto, sempre al Teatro degli Atti, lo spettacolo Rimini: un filosofo del divertimento che cavalca il giorno e la notte vendendo sogni, un’operatrice balneare alle prese con i problemi del suo stabilimento, una cameriera che fa la stagione a Rimini nello stesso albergo da cinque anni e un’influencer a caccia dell’ultima tendenza. Questi i personaggi con cui si trova a dialogare un giornalista arrivato in Riviera spinto dalla domanda: che cos’ha Rimini? Perché questo luogo e non un altro è diventato nell’immaginario nazionalpopolare italiano – ma anche all’estero – il simbolo della vacanza e del divertimento che va bene per tutti? Dall’intreccio delle loro risposte, in una specie di intervista continua e ininterrotta, prende forma il racconto caleidoscopico di quella metropoli balneare che è la Riviera Romagnola.

Sergio è lo spettacolo portato in scena da Francesca Sarteanasi nelle serate di martedì 30 e mercoledì 31 agosto al Lapidario romano del Museo della Città. Sergio è un frammento minuscolo di una vita qualsiasi. Un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all’opaco. È una voce sola in una scena vuota, un dialogo intimo e affettivo.

Biglietti spettacoli: online 5€ | 4€ under 30; cassa in loco 8€.

Biglietti concerti: online 8€; cassa in loco 11€.

Gli spettacoli e i concerti saranno alleore 21.30 (salvo dove indicato), mentre il bar (per gli appuntamenti al Teatro degli Atti) sarà aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 20.30.

Per gli spettacoli e i concerti delle ore 21.30: le vendite on-line a prezzi scontati termineranno alle ore 20 del giorno dell’evento. Per i posti rimanenti la biglietteria in loco aprirà il giorno di spettacolo alle ore 20. È consigliato l’arrivo allo spazio entro le ore 21.

Il festival è prodotto e organizzato dall’associazione Le Città Visibili e dal Circolo Milleluci con la collaborazione del Comune di Rimini e di Romagna Acque Società delle Fonti e grazie al sostegno di Ministero della Cultura – Regione Emilia-Romagna – Trattoria La Marianna – Gruppo Hera – Coop Alleanza 3.0 – Duomo Hotel – SGR – Camera di Commercio della Romagna – CGIL- Riviera Banca.

Con la partecipazione di Palloncino Rosso, Rompi il Silenzio, Kantharos aps.