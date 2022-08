(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 COMUNE DI FIORANO MODENESE

‘Back to school’ a Fiorano Modenese

Dal 29 agosto al 9 settembre, tante attività gratuite per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

A Fiorano Modenese sono aperte le iscrizioni a ‘Back to school’, attività gratuite di laboratorio, potenziamento scolastico e gioco, che si svolgeranno tutti i pomeriggi dalle ore 14 alle ore 19, da lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre, all’oratorio S. Filippo Neri.

Le attività sono dedicate in particolare ai ragazzi che frequenteranno la prima media e la prima superiore, ma sono aperte anche agli studenti dei tre anni delle medie e verranno gestite da 7 educatori della Cooperativa Don Bosco.

Il progetto ‘Back to school’ di Fiorano Modenese, rientra in un più ampio progetto ‘Arcipelago Educativo’, realizzato da Fondazione Agnelli e Save the Children, con il sostegno di Ferrari Spa. Si tratta di un intervento specifico di contrasto alla povertà educativa volto a favorire il consolidamento e il recupero degli apprendimenti di base e la relazionalità tra i pari, realizzato nei Gruppi Educativi Territoriali (G.E.T.) dei comuni del distretto ceramico.

