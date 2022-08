(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni: Mazzetti (FI), Casa non si tocca: da noi stimoli a edilizia e immobiliare

Roma, 23 agosto. “Nessuno tocchi la casa degli italiani”, scandisce Erica Mazzetti, Deputata toscana di FI e candidata all’uninominale di Prato, Pistoia e Mugello, che aggiunge: “La casa è il primo investimento di tutte le nostre famiglie, un caposaldo della nostra vita, frutto di risparmi e sacrifici, è il bene più prezioso che ci viene tramandato”. “Come ha ricordato il Presidente Berlusconi, per noi è prioritaria la difesa della casa, in quanto risparmio e investimento di generazioni di italiani, e per questo impediremo, in ogni modo, qualsiasi ulteriore tassa sulla casa, come la patrimoniale di Letta e compagni”. “Nostre priorità sono la riduzione della pressione fiscale, la cedolare secca per tutti gli affitti – una proposta che ho sempre sostenuto – e una tassa unica per l’acquisto della prima casa, che comprenda spese per agenti immobiliari e professionisti del settore. In questo modo favoriremo nuova crescita del mercato immobiliare e dell’edilizia, grande motore dell’economia del Paese”, conclude Mazzetti.