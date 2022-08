(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni, Becchetti (Lega) “Pd agita spauracchi risibili: spieghino sistema Frosinone e parentopoli”

Roma 23 ago. – “Il Pd, che da settimane non avanza uno straccio di proposta, che si dimostra incapace di confrontarsi con il centrodestra su proposte concrete, continua a limitarsi ad agitare spauracchi risibili, o attaccare, gettando fango, gli avversari politici. Un bel tacer non fu mai scritto: invece di tirar fuori frasi già ampiamente chiarite, ci spieghino, nel dettaglio, i meccanismi del loro ‘sistema Frosinone’, la parentopoli del Pd per piazzare mogli e parenti, come ci racconta oggi la stampa. Ci spieghino cosa nascondono le urla e le minacce di Ruberti. Prendano una posizione netta. Se ne sono in grado”

Lo dichiara il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti