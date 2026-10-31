Assistenti civici, un nuovo modello di partecipazione per una città più vivibile e sicura

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Somma: "Valorizzare il volontariato, rafforzare la collaborazione con i cittadini e promuovere la cura del territorio"
Il Consiglio comunale di Anzio ha approvato con 15 voti favorevoli e 7 astenuti il regolamento per disciplinare la figura degli "Assistenti civici", con l'obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locale.
Il regolamento, composto di 25 articoli, definisce compiti, modalità organizzative, requisiti, formazione e responsabilità dei volontari, stabilendo con chiarezza gli ambiti nei quali potranno operare.
Gli "Assistenti civici" saranno una presenza di prossimità sul territorio, con funzioni di ascolto, informazione, orientamento e segnalazione delle criticità. Potranno contribuire alla cura degli spazi pubblici, al miglioramento del decoro urbano, al sostegno delle persone più fragili e alle iniziative sociali e culturali promosse dal Comune.
Non si tratta di istituire una nuova figura di polizia, né di sostituire le forze dell'ordine o la Polizia locale. Gli "Assistenti" non avranno poteri di controllo, identificazione o sanzione, ma svolgeranno esclusivamente attività di collaborazione civica, nel rispetto delle competenze delle autorità preposte.
Il servizio potrà essere organizzato anche attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, mediante specifiche convenzioni e progetti, con adeguata formazione, copertura assicurativa e coordinamento da parte delle strutture comunali competenti.
L'iniziativa si inserisce in una visione della sicurezza urbana che, accanto all'indispensabile attività di prevenzione e contrasto dei reati svolta dalle autorità competenti, valorizza la partecipazione dei cittadini, la solidarietà e la qualità degli spazi pubblici.
"Con questo regolamento intendiamo valorizzare il contributo dei cittadini che desiderano dedicare parte del proprio tempo alla comunità – ha dichiarato l'assessore alla sicurezza, Catello Somma – Gli Assistenti Civici non sostituiranno la Polizia Locale né le Forze dell'ordine: saranno un punto di riferimento per ascoltare, orientare e segnalare le esigenze del territorio. La sicurezza urbana non si costruisce soltanto attraverso i controlli, che restano indispensabili, ma anche attraverso la cura degli spazi pubblici, la solidarietà e la partecipazione. Il nostro obiettivo è favorire una città più vivibile, nella quale istituzioni e cittadini collaborino nel rispetto dei rispettivi ruoli".
Il regolamento costituisce il quadro generale di riferimento per la successiva attivazione dei singoli progetti, che saranno disciplinati da specifici atti amministrativi.
Anzio, 30 ottobre 2026