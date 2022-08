(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Comune di Rimini

Rimini 23 agosto 2022

comunicato stampa

Quattro generazioni di turisti fedeli a Rimini: vacanze da nozze d’oro all’hotel Ivano

Da 50 anni, ogni anno, tornano a Rimini per le vacanze. Quattro generazioni che, a partire dai coniugi Gaetano e Maria Gelardi, ogni anno dalla Sicilia in macchina percorre 1300 chilometri per trascorrere il mese di agosto sulla Riviera di Rimini. Ad accompagnarli una famiglia “allargata” che comprende figli, nipoti e parenti. Ad ospitare la numerosa e fedelissima famiglia Gelardi è l’hotel Ivano di Rivabella, a cui la famiglia è particolarmente affezionata e dove ama ritrovarsi con gli amici di sempre.

Una continuità che è un segno di affetto e che l’amministrazione comunale ha voluto ricambiare con l’attestato di fedeltà alle vacanze in Riviera.

Un amore scritto sulla sabbia da più di 50 anni che vede ogni anno decine di turisti fedeli a Rimini. Una continuità che rappresenta la migliore promozione ‘spontanea’ per una località turistica perché alimenta quel passaparola che è una delle colonne portanti dell’attrattività di un luogo, soprattutto per una destinazione come Rimini famosa per il suo spirito di accoglienza e di cordialità.

E non è un caso se nel territorio di Rimini, più che altrove in Italia, sia accentuato il fenomeno dei turisti fedeli.