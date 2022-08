Borgo Valsugana – nota stampa

(AGENPARL) – sab 30 luglio 2022 Borgo Valsugana

denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico

Non sono mancati attimi di panico tra alcun i giovani della Valsugana che nel

pomeriggio del 28 giugno avevano notato un’autovettura di colore rosso ferma

alla stazione dei treni di Borgo Valsugana. Il guidatore, un 40enne, aveva

attirato l’attenzione di due ragazze minorenni, alle quali si mostrava con le

parti intime scoperte. Una signora, che era lì in attesa del treno, ha avuto

l’accortezza di filmare quel che stava accadendo e successivamente di

segnalare il fatto ai Carabinieri del posto.

La presenza dell’individuo è stata segnalata, nello stesso luogo, anche nei

giorni successivi.

Grazie alle immagini fornite dalla donna è ha stato possibile risalire al

responsabile del turpe atto, un operaio che vive in un comune non lontano da

Borgo Valsugana, che è stato denunciato.

Anche questa volta la collaborazione del cittadino è risultata fondamentale.

I Carabinieri invitano a segnalare prontamente i fatti di rilievo al numero unico

di emergenza 112 o recandosi al più vicino Comando Stazione.

Borgo Valsugana, 30 luglio 2022.

#POSSIAMOAIUTARVI