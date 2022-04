(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 VIOLENZA GENERE: GIANNONE (FI), PER POLITICHE EFFICACI SERVONO DATI STATISTICI, BENE PDL

“Questo testo è un primo necessario passo per poter mettere in campo delle politiche serie ed efficaci volte a contrastare il fenomeno della violenza di genere, e certamente non si può procedere senza la raccolta di dati scientifici. Finalmente saremo in grado di avere degli indicatori per descrivere la violenza di genere e raccogliere i relativi dati statistici”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Veronica Giannone, intervenendo nell’Aula di Montecitorio per annunciare il voto favorevole del gruppo azzurro alla proposta di legge in materia di statistiche in tema di violenza di genere. “Stiamo colmando – ha continuato – un grave ritardo, più volte sottolineato dalle istituzioni europee”. L’esponente azzurra snocciolando i numeri dei femminicidi nel nostro Paese negli ultimi anni ha evidenziato come “nonostante l’entrata in vigore nel 2019 del codice rosso, la piaga non accenna ad arginarsi in alcun modo e il 2022 non promette bene. Infatti, ad oggi dobbiamo già registrare 17. Per punire i responsabili ed eradicare il più possibile questo fenomeno servono interventi e investimenti su tutti gli attori che si trovano a dover prevenire e gestire la violenza: servizi di polizia, giudiziari, sociali, agenzie per la protezione dell’infanzia e operatori sanitari. Insomma, grazie a questo testo si potrà fornire una prima risposta unitaria alla violenza e potremo finalmente sapere le reali dimensioni di questo odioso fenomeno. Questa proposta di legge si colloca, dunque, proprio in tale direzione, in quanto si propone di garantire la raccolta dei dati e la predisposizione di statistiche che soddisfino criteri di elevata qualità correlati agli obiettivi specifici perseguiti”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this