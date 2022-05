(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 UCRAINA: PEREGO (FI), FOSSE COMUNI BUCHA DRAMMA IN TRAGEDIA GUERRA

“In visita a Bucha e alla fossa comune dove sono stati trovati 300 cadaveri. Su questi crimini la corte penale internazionale sta investigando, sono il dramma nella tragedia della guerra e una ragione ulteriore per arrivare quanto prima a fermare l’aggressione russa e costruire un percorso di pace”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile del dipartimento Difesa del movimento azzurro, Matteo Perego.

