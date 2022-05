(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Spettacolo: Di Giorgi (Pd), bene impegno governo a riconsiderare limiti orari

“Esprimo soddisfazione per l’ordine del giorno appena approvato che impegna il governo a valutare l’estensione di almeno due ore del limite orario previsto dall’articolo 38-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di tutelare il mondo dello spettacolo. È giusto mantenere alta la guardia contro questo virus, e sappiamo che la battaglia non è ancora vinta una volta per tutte, ed è dunque utile mantenere ancora attive alcune misure contro il covid. Ma non c’è dubbio che il limite di orario compreso fra le 8.00 e le 23.00, in particolare nel periodo estivo, è molto limitante per gli spettacoli, considerando che molte scenografie necessitano del buio e pertanto numerose attività è molto probabile che inizino non prima delle ore 22.00. Bene inoltre, l’impegno del governo a riconsiderare, previo nulla osta, l’esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo”.

Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera.

Roma, 4 maggio 2022

