Serie A Baseball – Poule Scudetto: resoconto, risutati e classifiche partite sabato pomeriggio

(AGENPARL) – sab 11 giugno 2022 Il Nettuno BC 1945 (11-5 sul Camec Collecchio) e la UnipolSai Fortitudo Bologna (10-7 sullo Spirulina Becagli Grosseto) conquistano le rispettive serie. Il Campidonco Grizzlies Torino (5-1 sull’Hort@ Godo) riequilibra la contesa a Passo Buole.

Risultati sabato pomeriggio:

Gir. A1: Camec Collecchio – Nettuno 1945 5-11. Hanno riposato: Parmaclima e San Marino

Gir. B1: Spirulina Becagli Grosseto – UnipolSai Bologna 10-7; Campidonico Torino – Hort@ Godo 4-1

Classifiche:

Gir. A1: Parmaclima (5-2), .714; San Marino (6-3), .667; Nettuno 1945 (3-5), .375; Camec Col (1-5), .167.

Gir. B1: UnipolSai Bo (8-0), 1.000; Spirulina Becagli Gr (4-4), .500; Hort@ Go e Campidonico To (2-6), .250.

Così in campo questa sera:

Gir. A1: Camec Collecchio – Nettuno 1945 (ore 20.30). Riposano: Parmaclima e San Marino

Gir. B1: Spirulina Becagli Grosseto – UnipolSai Fortitudo Bologna (ore 21); Campidonico Torino – Hort@ Godo (ore 20.30).

Foto: Federico Pecci (Nettuno BC 1945) impegnato sul monte di lancio dello “Zinelli” di Collecchio nel successo contro la Camec. Credit: El Tambor Mayor

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

