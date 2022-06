(AGENPARL) – dom 05 giugno 2022 Il secondo week-end di poule Salvezza vede le doppiette esterne di Cagliari Baseball (10-7, 7-2) sul campo del Tecnovap Verona, Big-Mat Grosseto (7-5, 11-0) in casa del CSA Torre Pedrera Falcons) dell’Hotsand Macerata (15-4, 6-3) sull’Academy of Nettuno, del Sultan Cervignano (5-4, 5-3) a Senago, della Ciemme Oltretorrente (9-2 e 16-3) sul Metalco Dragons Castellana, e del Padova Baseball (7-6, 9-0) a Settimo Torinese. Si sblocca il Fontana Ermes Sala Baganza.

Risultati 2^ giornata:

Gir. D1 – sabato 4 giugno: Tecnovap Verona – Cagliari 7-10, 2-7; domenica 5 giugno: Settimo – Padova 6-7, 0-9; Metalco Dragons Castelfranco – Ciemme Oltretorrente 2-9, 3-16.

Gir. E1 – sabato 4 giugno: Ecotherm Brescia – Itas Mutua Bsc Rovigo 8-10, 9-7; New Black Panthers Ronchi – Platform-TMC Poviglio 18-3 (6°), 0-2; domenica 5 giugno: Senago – Sultan Cervignano 4-5, 3-5.

Gir. F1 – sabato 4 giugno: Farma Crocetta – OM Valpanaro Athletics Bologna 13-15, 10-2; domenica 5 giugno: Fontana Ermes Sala Baganza – Mediolanum New Rimini 8-5, 0-6. Riposa Comcor Modena

Gir. G1 – sabato 4 giugno: CSA Torre Pedrera Falcons – Big-Mat Bsc Grosseto 5-7, 0-11 (7°); Academy Nettuno – Hotsand Macerata 4-15, 3-6 (10°). Riposa Longbridge 2000.

Classifiche:

Gir. D1: Cagliari (4-0), 1.000;Padova (2-1), .667; Ciemme Oltr e Settimo(2-2), .500; Tecnovap Ver (1-2) .333; Metalco Cas (0-4), .000.

Gir. E1: Platform-TMC Pov, NBP Ronchi, Itas Mutua Rov (3-1), .751; Sultan Cerv (2-2), .500; Ecotherm Bre (1-3), .250; Senago (0-4), .000.

Gir. F1: Comcor Mod (2-0), 1.000; Farma Cro (2-1) .667; OM Valpanaro Bo (1-1), .500; Mediolanum Rim (1-2), .333; Fontana Ermes Sala B. (1-3), .250.

Gir. G1: Big-Mat Gr e Hotsand Mc (4-0) 1.000; Academy Net, Longbridge (0-2) e CSA T. P (0-4), .000.

Foto: Danny Turino (Cagliari Baseball), protagonista nei due successi del Cagliari contro il Tecnovap Verona. Credit: El Tambor Mayor

