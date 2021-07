VIBO VALENTIA Nuova operazione antidroga dei Carabinieri nell’entroterra vibonese. Sotto il coordinamento della Procura di Vibo guidata da Camillo Falvo, i militari della Stazione di Nardodipace, unitamente ai colleghi dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori ‘Calabria’, in seguito alla segnalazione di un elicottero dell’8°Elinucleo di Vibo Valentia, hanno scoperto in località Piani Cannali, una piantagione di circa 200 piante di canapa indica. L’attività rientra nell’ambito dei serrati controlli predisposti dal Comando Provinciale in un comprensorio dove il fenomeno della coltivazione e della produzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana è particolarmente diffusa. La piantagione è stata individuata in una zona impervia e le piante scovate durante il rastrellamento avevano un’altezza media di due metri. (News&Com)

🔊 Listen to this