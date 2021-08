(AGENPARL) – Roma, 11 ago 2021 – “Migliorare la qualita’ del nostro vivere in Comune e’ uno dei punti qualificanti del programma della Lega per Roma”- ha dichiarato l’ex magistrato Simonetta Matone ,candidato Prosindaco a Roma e come consigliere comunale per la Lega. “Valorizziamo i comportamenti responsabili del cittadino,attraverso lo sviluppo di un sistema premiale.

Un valore aggiunto per lo sviluppo, il contenimento, la razionalizzazione dei costi ed il miglioramento della fruibilità ed accessibilità dei servizi pubblici.

Per far questo sarà necessario istituire un sistema di valutazione meritocratica dei comportamenti di cittadinanza , individuare comportamenti ritenuti utili al miglioramento della

qualità della vita della comunità cittadina,come:

1) la partecipazione ad attività di volontariato sociale;

2)l’ utilizzo dei centri di raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali;

3) la donazione volontaria di sangue;

4) la partecipazione ad iniziative associative basate sullo scambio gratuito del tempo;

5)la partecipazione ad iniziative per la sostenibilità

ambientale;

6) la fidelizzazione del cittadino nell’utilizzo di determinati servizi quali ad esempio le farmacie comunali, biblioteche comunali, carsharing e abbonamento al trasporto pubblico.

“Attraverso queste ed altre proposte- aggiunge la Matone-” stabiliremo un modello di rating , per la valutazione annuale dei comportamenti virtuosi dei cittadini finalizzato ad

attribuire un sistema premiale sotto forma di:

A) punteggio da sommarsi a quelli già attribuiti in fase di determinazione delle graduatorie per l’accesso a determinati servizi sociali, quali in particolare, nidi e case di cura comunali;

B) agevolazioni economiche sui costi a carico individuale di determinati servizi sociali di natura educativa e assistenziale.

C) sconti sugli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale;

D)sconti sulle tariffe comunali;

E)sconti sull’acquisto di prodotti presso le Farmacie comunali o altre strutture accreditate.”

“Il nostro impegno per cambiare Roma entra nel vivo” conclude l’ex magistrato”-” dei problemi con idee e proposte.Continueremo ad ascoltare i cittadini e le categorie che li rappresentano tenendo ben presenti le priorità e le emergenze di tutti i giorni soprattutto quella dei rifiuti e del trasporto pubblico e privato.Più autobus e meno monopattini,piu cassonetti e marciapiedi puliti.Cominciamo da qui”.