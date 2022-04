(AGENPARL) – mer 13 aprile 2022 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6xyl/6b6m/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

Riccione festeggia il giorno di Pasqua con uno spettacolo esclusivo di danza aerea e coreografie volanti.

Lo spettacolo ha la particolarità di essere site specific, ovvero di interagire con la location che lo ospita, regalando di volta in volta uno show cui si può assistere solo in quel determinato luogo.

Curato da Festi Group con la direzione artistica di Monica Maimone, l’esibizione è una metafora della primavera di cui interpreta il fluire della vita.

Al centro della scena vola, sospesa nell’aria, una grande sfera guidata da una splendida ninfa che volteggia leggera, appena destata dal tepore primaverile che trionfa nei colori della città.

Il 14 Aprile a Villa Mussolini inaugura [Icons](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=28fefd9c6e9806c3e6fcb2a60b3a4381/6xyl/6b6m/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fsteve-mccurry-icons), la mostra con gli scatti più famosi e rappresentativi di Steve McCurry.

L’artista occupa un posto d’onore al tavolo dei maggiori fotografi contemporanei: si è dedicato a diversi generi e progetti, tra i quali spiccano i reportage con cui ha documentato luoghi afflitti dalla guerra.

Il comune denominatore dei suoi ritratti è l’impatto con cui ogni scatto giunge all’osservatore, permettendogli di sbirciare nelle vite delle persone immortalate.

È proprio di McCurry la paternità della Monna Lisa moderna, come è stata ribattezzata la fotografia di Sharbat Gula, la ragazza afghana dallo sguardo indimenticabile.

Il titolo scelto per la mostra è un termine greco che può tradursi con incontro: tra persone, luoghi, storie, culture, racconti..F

La mostra, inaugurata nell’estate 2021, ha riscosso tanto successo da essere riproposta in inverno, con una selezione fotografica ancora più ampia.

Attraverso gli scatti tratti dagli album dei ricordi dei bagnini di Riccione è possibile ripercorrere, estate dopo estate, la vita della nostra riviera e la crescita della città come meta turistica..F

