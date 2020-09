REFERENDUM: RISULTATI PARZIALI CALABRIA, Sì AL 76,11%

CATANZARO Dopo la chiusura dei seggi delle ore 15 è iniziato lo spoglio delle schede relative al Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari che, stando ai numeri parziali, sancisce quanto già anticipato negli exit poll: anche in Calabria è plebiscito per il Sì. Il dato supera quello parziale su base nazionale attestato al 68,98%.

Gli elettori erano chiamati alle urne per prestare il loro consenso o dissenso rispetto al quesito che chiedeva di approvare «il testo della legge costituzionale concernente”Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?».

In regione, dove le sezioni scrutinate alle ore 17.20 sono 1.317 su 2.421 con un’attestazione del Sì al 76,11% (238.087 voti). Il No registra invece un dato parziale di 74.729 voti (23,89%). Numeri simili in tutte le province con il dato più alto registrato nel Crotonese e quello più basso nel Reggino.

Di seguito le percentuali provincia per provincia:

– Catanzaro Sì al 78,26% (44.659) contro No al 21,74% (12.406)

– Cosenza Sì al 80,34% (69.267) contro No al 19,66% (16.955)

– Crotone Sì al 82,52% (30.248) contro No al 17,48% (6.407)

– Reggio Calabria Sì al 70,48% (95.143) contro No al 29,52% (39.853)

– Vibo Valentia Sì al 81,18% (10.692) contro No al 19.11% (2.479)