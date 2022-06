(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Referendum: Mazzetti (FI): “Comprendere rilevanza modifiche”

Sì perché: i quesiti spiegati bene. Forza Italia Prato e Azzurro Donna ospitano l’Avv. Terranova.

Prosegue l’impegno di Forza Italia Prato per il Sì al referendum di domenica 12 giugno. Dopo il successo di Palamara e Sallusti e in collaborazione con la sempre attivissima Azzurro Donna Prato, martedì 7 giugno al Chiesino (ore 21:00) è in programma una serata di approfondimento per chiarire il contenuto dei quesiti e l’effetto della vittoria del Sì grazie alla preziosa partecipazione dell’Avv. Gabriele Terranova, Presidente della Camera Penale di Prato e membro dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiani. Apre la Deputata Erica Mazzetti. Modera Gianni Rossi, direttore di TV Prato. “Come Forza Italia e come Forza Italia Prato siamo in prima linea per aiutare i cittadini a comprendere l’importanza del referendum e la rilevanza delle modifiche sulle quali siamo chiamati ad esprimerci. L’informazione sul referendum è avvertita da tutti come minima, discontinua e sicuramente non profonda o nel merito ed è un problema. Stiamo parlando di uno dei poteri della nostra democrazia e per questo vogliamo che la nostra cittadinanza possa formarsi un’opinione ragionata e ringrazio l’Avv. Terranova per la disponibilità e la competenza messa a nostra disposizione”, così Erica Mazzetti.

