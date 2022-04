(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 COMUNE DI

BITONTO

COMUNICATO STAMPA

Prosa e teatro per ragazzi nel week end del Teatro Traetta BITONTO, 7 APR 2022 – Nel prossimo fine

settimana il Teatro Traetta propone due appuntamenti con la prosa e il teatro

per le famiglie.Sabato 9 Aprile (ore 21), per la stagione di prosa organizzata dal Comune di Bitonto in

collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, andrà in scena “L’ultima

replica” diretto e interpretato da Domenico Clemente con Lidia Pentassuglia ed Emanuela Pietanza.Vita e teatro si fondono in questa produzione della

compagnia Teatroinsieme, che ha per protagonista principale un attore: una

sera, dopo un’ultima replica, s’addormenta nel suo camerino e al risveglio,

chiuso dentro senza la possibilità di uscire, si ritrova a ragionare sulle cose

della vita e su quanto di bello e di brutto c’è nel suo mestiere.Domenica 10 Aprile, alle ore

18, l’ultimo appuntamento con la stagione “Teatro con le famiglie”. Sul palco “Celestina e la luna”, una coproduzione Crest – Teatri di Bari

in collaborazione con la compagnia Progetto senza piume. La regia è di Damiano

Nirchio, che ha curato la drammaturgia, e Anna de Giorgio, protagonista in

scena con Anna Moscatelli/Maristella Tanzi.Celestina è una bambina con

un’immaginazione senza confini, sempre persa dietro progetti inverosimili o

imprese strampalate e per questo oggetto di sfottò anche pesanti degli altri

ragazzini. Insieme alla sua unica e inseparabile amica immaginaria, Amie, sogna

imprese fantastiche come quella di andare sulla luna. Un sogno che l’aiuterà al

risveglio-ritorno a ritrovarsi diversa, cresciuta e consapevole dei propri

mezzi e della propria identità.

🔊 Listen to this