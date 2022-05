(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 In riferimento all’incontro riguardo ai referendum sulla giustizia, in programma questa sera, lunedì 23 maggio alle ore 18, presso il salone di rappresentanza di Palazzo Pallavicini, si sottolinea che l’iniziativa non è in alcun modo riconducibile all’Amministrazione comunale di Novi Ligure. A questo proposito si ricorda che la sala, richiesta ufficialmente dagli organizzatori dell’evento, è disponibile – a parità di condizioni – anche per gli altri movimenti impegnati nella campagna referendaria. Si precisa, infine, che nel dibattito informativo in programma questa sera sono rappresentate tutte le opinioni in merito ai quesiti referendari.

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti

Michele Carrozzi

🔊 Listen to this