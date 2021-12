(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 POLIZIAMODERNA ALLA FIERA NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA

Poliziamoderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato, torna a “Più libri più liberi” e taglia il 10° traguardo delle partecipazioni alla 20^ Fiera nazionale della piccola e media editoria, che si terrà nella Capitale dal 4 all’8 dicembre 2021.

Presso “Roma convention center – La Nuvola” (Area Forum – Stand L19), Poliziamoderna accoglierà i visitatori con un’area espositiva interamente dedicata alle pubblicazioni della Polizia di Stato, con molte novità e attività di coinvolgimento dei visitatori.

Fiore all’occhiello di questa edizione della Fiera, la presentazione di Onorata Sanità, ultimo volume de “Il Commissario Mascherpa”, il graphic novel, curato da Poliziamoderna che stavolta vede il commissario calabrese di Diamante (raccontato da Luca Scornaienchi, direttore del Museo del Fumetto di Cosenza, e disegnato da Daniele Bigliardo, storica matita di Dylan Dog, che sarà presente per il “firmacopie” e per ricreare dal vivo alcune tavole), scoperchiare il torbido intreccio tra ‘Ndrangheta e sanità.

Durante le giornate della Fiera, inoltre, presso lo stand di Poliziamoderna sarà possibile anche conoscere le varie Specialità della Polizia di Stato attraverso libri fotografici – Le ali della polizia (sugli elicotteri e aerei di servizio, realizzato da Massimo Sestini), Cani&Eroi (con le foto e le storie dei compagni di lavoro dei poliziotti cinofili) e Polizia e motori, la lunga strada insieme (dedicato ai mezzi della Polizia di Stato, dalle origini ai giorni nostri) – ma anche “dal vivo”: infatti, presso lo spazio espositivo si alterneranno i piloti degli elicotteri della polizia, i Cinofili insieme ai loro “colleghi” a quattro zampe, e la Polizia stradale, che farà giocare i visitatori più giovani con il gioco di ruolo Instradando dedicato alla sicurezza e all’educazione stradale.

Un libro al giorno e un amico al giorno, con personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo .Infine l’appuntamento con il “Pacco alla Camorra”, un’iniziativa che vede Poliziamoderna in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata: sarà possibile acquistare presso lo stand i “pacchi” contenenti prodotti culinari provenienti dalle terre conquistate alla malavita e i cui proventi andranno ad NCO (Nuova Cooperazione Organizzata).

I proventi della vendita di tutti i prodotti in esposizione allo stand di Poliziamoderna, saranno interamente devoluti al Piano Marco Valerio del Fondo assistenza della Polizia di Stato, per dare un concreto aiuto ai figli dei poliziotti affetti da gravi patologie.

