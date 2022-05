(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUy.Rct.BEPK.A.vkTNgv-hpyNGo0-WhN0_g1f802hzcGCXV3UNYsJHD0N8EP1_qFLoGVZmy4aaxm-AuoAIm4_ajZPxCns7nVaKHg)

21/05/2022

Il Papa ha convocato un concistoro per la canonizzazione del beato fondatore dei Missionari e delle Missionarie di san Carlo, con la dispensa dal secondo miracolo. Nei Decreti pubblicati oggi, anche la prossima beatificazione di una laica spagnola e sette nuovi venerabili

Nell’incontro in Aula Paolo VI con un migliaio di lettori della rivista cattolica più diffusa in Italia, che compie 90 anni, l’invito di Francesco ai …

Fraternità e cura della casa comune. Due sfide in un’emergenza educativa che il mondo vive, resa più acuta dalle conseguenze della pandemia. Francesco le indica …

Parlando ai partecipanti al Convegno Internazionale sulla tutela della biodiversità, ricevuti in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, il Papa …

Cita anche un proverbio ligure il Papa nel saluto ai giovani cresimati e cresimandi della diocesi di Genova in pellegrinaggio a Roma: lo fa per sollecitarli …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

L’arcivescovo lituano Visvaldas Kulbokas, rappresentante diplomatico della Santa Sede in Ucraina, ha accompagnato il segretario vaticano per i Rapporti con gli …

Fondatrice dell’Opera della Propagazione della Fede, che quest’anno compie 200 anni, si è spesa, soprattutto, per le missioni, attraverso iniziative di …

Torna il 24 maggio, presso il Centro Sportivo della Guardia di Finanza a Castelporziano, l’evento a staffette non competitivo co-organizzato da Athletica …

L’emozione del vescovo della cittadina umbra Domenico Sorrentino per la benedizione inviata oggi dal Papa in occasione dell’inaugurazione del vecchio ingresso …

All’appuntamento economico internazionale in Svizzera il “Global Solidarity Fund” (Fondo di solidarietà globale), di cui la Chiesa cattolica è membro e che …

Al via oggi la manifestazione dedicata al messaggio del Papa per la Giornata della Comunicazioni sociali: “Ascoltare con l’orecchio del cuore” con il concerto …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 21 maggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EUy.Rct.BEPQ.A.ZzHqAFRoSkq9t6pDF4En2DPZtYVUMd7Xnr0w5k6HYTqQIQwsXMzRT9PTFu2at-xnxbWm0kLlhKiUHd3bLvpjPQ)

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi l’udienza generale del Papa: “Dio – …

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo del 22 maggio 2022, VI domenica di Pasqua Nel Vangelo di …

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

PRIMO PIANO

[article icon]

La guerra in Ucraina fa segnare la svolta della caduta di Mariupol ora totalmente nelle mani delle forze russe. Nell’acciaieria Azovstal gli ultimi militari …

[article icon]

Il sequestro, da parte di uomini armati, è avvenuto nel distretto di Koutiala nel sud-est del Paese. Dal 2015 le violenze e i rapimenti a scapito soprattutto …

