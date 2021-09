(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 Newsletter speciale Comune di Seriate

Il coraggio di rinascere ascoltando

“Il suono dei pensieri” dei seriatesi

È trascorso un anno che ha fatto e fa storia. Un anno scandito dal Covid-19, da silenzi, solitudini, dolori, paure e riscoperte, ma anche speranze. Il 2020 ci ha costretti a fermarci, a guardarci dentro, a pensare e lasciare tracce di noi.

Queste tracce saranno svelate domenica 19 settembre con “Il suono dei pensieri”, anticipato da una settimana di eventi in programma dal 14 al 18 settembre. Progetto culturale promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con TeatroSeRaglio e O’Cipher e con la direzione artistica di Franco Resta, “Il suono dei pensieri” ha raccolto le testimonianze di diversi seriatesi e le ha rielaborate sotto forme artistiche diverse per mantenere sì vivi i ricordi sulla pandemia ma soprattutto per esorcizzarli e rinascere! Frammenti di memoria saranno restituiti attraverso un viaggio itinerante tra teatro, danza, musica e video da farsi negli spazi della biblioteca civica G. Gambirasio.

Il pubblico è invitato all’ascolto del “suono dei pensieri” lasciandosi emozionare da parole, note e corpi in movimento.

Domenica 19 settembre l’inaugurazione della manifestazione sarà alle 10:00 e la giornata si svilupperà seguendo in contemporanea due itinerari: gli spettacoli dal vivo, a cui si potrà accedere solo su prenotazione [www.comune.seriate.bg.it](https://newsletter.comune.seriate.bg.it/nl/pmm15g/j55gh4/yy1hm2/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLnNlcmlhdGUuYmcuaXQvc2Vydml6aS9ub3RpemllL25vdGl6aWVfaG9tZXBhZ2UuYXNweD8?_d=68C&_c=3264e42e), e la visione di videointerviste, mostre e installazioni ad accesso libero.

A collegare il tutto saranno le bianche figure di Silence Teatro che “come angeli del cielo” si muoveranno interagendo con l’ambiente e le persone.

🔊 Listen to this