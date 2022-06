Newsletter Eventi – 13/06/2022

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

13/06/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76164

[Gambe all’aria – Spettacoli](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76164)

Spettacoli: teatro – musica – incontri 14 giugno ore 21.00 Incontro con l’autrice Jana Karsaiovà – a cura di Circolo dei Lettori 15 giugno ore 20.30 Piccoli … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76164)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817

[Ciclo di incontri sul benessere e sul contrasto della solitudine, Ed. 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817)

Gli appuntamenti periodici dedicati ai temi del benessere, delle relazioni, delle emozioni, della lotta alla solitudine e della comunicazione ci accompagnano lungo l’intero … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81438

[Sotto le stelle del cinema](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81438)

Rassegna cinematografica all’aperto dal 14 giugno al 28 luglio 2022 Film in programmazione 14 giugno: Ennio – (Documentario, Italia Belgio Cina … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81438)

