Aosta, martedì 17 maggio 2022

Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali del Col di Joux, di Champdepraz, di Valgrisenche, di Cogne, di Champorcher, di Bionaz e di Staffal

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio informa che sono previste modifiche alla circolazione lungo le strade regionali del Col di Joux, di Champdepraz, di Valgrisenche, di Cogne, di Champorcher, di Bionaz e di Staffal

– E’ disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, per consentire i lavori di ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione, lungo la SR 33 del Col di Joux, dal Km 1+500 al Km 1+700 (Viale VI Novembre), nel comune di Saint-Vincent, fino a mercoledì 1° giugno 2022, impianto attivo in orario lavorativo 8.00-17.00, sabati, domeniche e festivi esclusi

– E’ disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, per consentire i lavori di ampliamento rete gas metano, lungo la SR 6 di Champdepraz, dal Km 1+550 al Km 1+700 (località Fabbrica), nel comune di Champdepraz, fino a venerdì 17 giugno 2022, impianto attivo 24h su 24

– E’ disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, per consentire i lavori di manutenzione del del fondo stradale, lungo la SR 25 di Valgrisenche, dal Km 0+300 al Km 0+500, nel comune di Arvier, fino a lunedì 23 maggio2022, impianto attivo dalle ore 7.00 alle ore 18.00

– E’ disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, per consentire i lavori di asfaltatura, lungo la SR 47 di Cogne, dal Km 20+700 al Km 21+050 (entrata parcheggio cimitero di Cogne), nel comune di Cogne, fino alle ore 19.00 di martedì 17 maggio 2022

– E’ disposta la chiusura temporanea, per consentire l’ispezione tecnica degli sbalzi della sede viabile, lungo la SR 2 di Champorcher, dal Km 1+350 al Km 2+000 (tra Loc. Vareyna e Loc. Plan Priod), nel comune di Hône, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.45 alle ore 17.00 di mercoledì 25 e venerdì 26 maggio 2022

– E’ disposta l’istituzione di un senso unico di marcia, in direzione fondo valle, lungo la SR di Bionaz, dal centro abitato numero civico n.23 al Km 0+000 (Stop sulla S.S. 27), in località Variney nel comune di Gignod, a partire dalle ore 7.00 di lunedì 6 giugno 2022

– E’ disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria delle murature. lungo la SR 43 di Staffal, dal Km 2+600 al Km 2+800 (nelle vicinanze della loc. Selbsteg), nel comune di Gressoney-La-Trinité, impianto attivo dalle ore 7.00 alle ore 18.00 da mercoledì 18 maggio a venerdì 17 giugno 2022, sabati, domeniche e festivi esclusi

