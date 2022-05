(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 12 maggio 2022

LEONARDO-POMEZIA, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): BENE APERTURA DELLA REGIONE LAZIO. ORA AZIENDA ASCOLTI DETERMINAZIONE UNANIME DELLA COMMISSIONE DI OGGI

“Bene l’apertura da parte della Regione Lazio arrivata oggi in Commissione per voce dell’Assessore al Lavoro Claudio Di Belardino, alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive Paolo Orneli, a proposito della vertenza Leonardo SpA che interessa lo stabilimento di Pomezia.

La vicenda è molto complessa: il piano industriale illustrato oggi dall’azienda guarda al mercato internazionale e ha un respiro nazionale. Tuttavia, come ho avuto modo di rappresentare oggi durante i lavori della Commissione, è dovere di tutti, a partire dai rappresentanti istituzionali, farci carico dell’intera platea su cui questo piano impatterà: un indotto diretto e indiretto fatto non soltanto di alte professionalità, ma anche di manutentori, lavoratori e lavoratrici delle pulizie e delle loro famiglie. Non possiamo non ascoltare l’appello rilanciato anche oggi dal Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, la chiusuri di quel sito avrebbe un impatto devastante su un territorio già piegato dalla crisi.

Bene, quindi, l’apertura dell’assessore Di Belardino che ha dichiarato che, fatto salva la necessaria concertazione con le parti sindacali, la Regione Lazio è pronta a fare il proprio passo per non disperdere l’intero patrimonio del sito di Pomezia.

Ci auguriamo davvero che l’azienda voglia ascoltare fino in fondo la determinazione unanime uscita dalla Commissione di oggi”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti e componente della IX Commissione consiliare alla Pisana.

