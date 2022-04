(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 DovBer Marchette

Inaugurazione della Mostra

Sabato 30 aprile 2022 – Sala del Basolato

Sabato 30 aprile 2022 alle ore 17,30 nella Sala del Basolato a Fiesole sarà inaugurata la Mostra di DovBer Marchette “Concept Context Content” pittore e scultore che nelle sue opere da oltre 40 anni estende la tradizione dei modernisti del XX secolo da Millet a Sol Lewit con un espressionismo astratto, concettuale, informale e visionario esplorando l’idea originale attraverso il processo creativo.

Per le sue opere utilizza oggetti personali,di recupero, elementi naturali, per una ricerca della purezza dell’oggetto data dall’essenzialità dei materiali usati.

La sua attività artistica è iniziata quando ha visitato per la prima volta Firenze e la città di Fiesole che ama molto e nella quale ha soggiornato durante la sua permanenza in Italia.

Nelle sue opere utilizza solo 5 colori : Giallo,bianco,marrone verde e blu .

I colori del cielo e delle colline di Fiesole e della Toscana.

I curatori della mostra Concept Context Content, Gabriella Diddi e Fabrizio Sorbi hanno voluto celebrare questo artista nella città di Fiesole dove ha tratto l’ispirazione per la sua arte.

Nella mostra ci sarà uno spazio dedicato ai Friends: Alessio Pazzini scultore che ha collaborato con artisti Internazionali, la pittrice Patrizia Gucci pittrice e designer fiorentina, quarta generazione della famiglia Gucci, dipinge da molti anni ed ha fatto numerose mostre in tutto il mondo ottenendo successo di critica e di pubblico e Stefania Fietta pittrice parmense, che ha esposto in Italia in varie occasioni.

La Mostra sarà aperta fino al 15 maggio con ingresso gratuito.

Orario:

Feriali dalle ore 15,30 alle ore 19,30

Festivi dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Fiesole, 26 aprile 2022

