Il PM Johnson pronto a lanciare app per monitorare le abitudini di spesa dei supermercati delle famiglie in UK

(AGENPARL) – Roma, 26 luglio 2021 – Il primo ministro inglese, Boris Johnson, è pronto a lanciare un’app in pieno stile comunista cinese che premierà le famiglie in base alle scelte approvate dal governo al supermercato.

Ormai il presunto governo conservatore inglese di Boris Johnson lancerà un’app entro la fine dell’anno per monitorare le abitudini di spesa dei supermercati delle famiglie nel Regno Unito. Chi sceglie opzioni “più salutari” come frutta e verdura o si dedica all’attività fisica verrà premiato con “punti fedeltà” nell’app, che si tradurranno in sconti e altri incentivi.

«C’è un’intera squadra a Downing Street che sta lavorando su questo, e il Primo Ministro pensa che semplicemente non possiamo andare avanti come prima e che ora dobbiamo affrontarlo a testa alta», ha detto una fonte di White Hall a The Telegraph .

«Ha seguito una dieta molto rigorosa e un programma di esercizi ed è probabile che giocherà un ruolo di primo piano nell’affrontare l’intera campagna».

Il capo uscente del NHS, Lord Stevens, ha affermato che il sistema sanitario sociale del Regno Unito sarà appesantito in futuro se il governo non riuscirà a contrastare l’aumento dell’obesità nel paese.

Gli strati della cipolla… si estendono a cose che sono ovviamente al di fuori del controllo diretto del sistema sanitario, compreso l’ambiente alimentare obesogenico a cui sono esposti i bambini e le comunità più povere.

«I paesi, dove più della metà della popolazione è in sovrappeso, hanno avuto 10 volte più morti per Covid», ha osservato Lord Stevens.

Alcuni hanno criticato la mentalità da bambinaia del governo, paragonando il programma al punteggio del credito sociale in Cina, che tiene traccia delle abitudini dei cittadini, assegnando punti positivi per l’acquisto di cose come pannolini e sottrazioni per l’acquisto di alcolici.

Il regime comunista ha anche visto decine di milioni di cittadini esclusi dal viaggio perché il loro punteggio era troppo basso.

Il commentatore politico Calvin Robinson ha scritto in risposta all’idea di monitorare la spesa dei supermercati: «Il partito del piccolo stato e della privacy è diventato il partito dell’interventismo dello stato bambinaia. Per vergogna».

«Il Partito Conservatore ha bisogno di una nuova leadership».

Il primo ministro Boris Johnson, che ha incolpato il suo peso per le sue difficoltà quando ha contratto il coronavirus cinese l’anno scorso, da allora ha cambiato radicalmente la sua posizione sulle intrusioni del governo nelle questioni personali.

Come candidato per la leadership del Partito conservatore due anni fa, Johnson ha promesso una revisione delle «tasse segrete per i peccati» e ha promesso di porre fine al «continuo strisciamento dello stato balia».

«È tempo di dare un’occhiata adeguata al continuo insinuarsi dello stato balia e all’impatto che ha sulle famiglie laboriose in tutta la Gran Bretagna.

«La recente proposta di una tassa sui frullati mi sembra urtare chi meno se lo può permettere».

«Se vogliamo che le persone perdano peso e conducano stili di vita più sani, dovremmo incoraggiare le persone a camminare, andare in bicicletta e in generale a fare più esercizio. Piuttosto che tassare di più le persone, dovremmo guardare quanto sono realmente efficaci le cosiddette “tasse sul peccato” e se effettivamente cambiano il comportamento», aveva detto Johnson.

Tuttavia, nonostante le sue dichiarate tendenze libertarie, Johnson ha governato in modo molto più autoritario, in particolare durante la crisi del coronavirus cinese, durante la quale ha guidato alcune delle misure di blocco più severe al mondo.

Il mese scorso, il governo ha annunciato che «nuove leggi vieteranno la pubblicità di alimenti ricchi di grassi, zucchero o sale (HFSS) in televisione e online prima delle 21:00, quando è più probabile che i bambini li vedano».

Questo mese una revisione sostenuta dal governo ha anche chiesto un aumento delle tasse su zucchero e sale, apparentemente per ridurre l’obesità, tuttavia, i critici hanno avvertito che le tasse puniranno semplicemente i poveri, che sono meno in grado di acquistare alternative più sane.

La revisione ha proseguito affermando che i britannici dovrebbero cercare fonti “alternative” di proteine al posto del consumo di carne, compreso il consumo di carne coltivata in laboratorio, che secondo loro è migliore per l’ambiente.