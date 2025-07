(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

Dazi: Laureti (PD), per agroalimentare impatto devastante

“Paghiamo il colpevole ritardo del governo. Un ritardo voluto: Meloni ha

scelto la difesa del trumpismo piuttosto che dell’interesse europeo, e

dunque italiano. Adesso dobbiamo, fino all’ultimo, cercare di evitare una

guerra commerciale con gli USA, disastrosa per tutti, attraverso una

risposta unita dell’Ue, senza paura anche di ipotizzare di colpire le big

tech e i servizi digitali, che stanno a cuore agli interessi americani.

Come denunciato dalle associazioni di categoria, si profila, con i dazi, un

impatto economico devastante in settori come l’agroalimentare, il nostro

Made in Italy, eccellenza mondiale e fulcro del nostro export. Puntavamo a

raggiungere i 9 miliardi di euro, adesso rischiamo un aggravio di 2,3

miliardi per i consumatori americani e quindi i produttori italiani. I dazi

si aggiungono alla imposizione tariffaria già esistente per alcuni

prodotti, gettando le basi per una vera catastrofe del settore, al di là

delle rassicurazioni di comodo della maggioranza della destra. Tra le

conseguenze, oltretutto, anche un maggior rischio sul piano della

concorrenza sleale e dell’italian sounding, dannoso per il settore e per

l’economia regolare”. Così Camilla Laureti, responsabile per le politiche

agricole nella segreteria nazionale del Partito democratico e eurodeputata.

