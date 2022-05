(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 RACE FOR THE CURE

OGGI E DOMANI NEL VILLAGGIO RACE

SCREENING GRATUITI PER LE PRINCIPALI PATOLOGIE FEMMINILI

DOMENICA LA CORSA E LA PASSEGGIATA NON COMPEITIVA

VARIAZIONE DEI BUS URBANI E ATTIVAZIONE PARK&RIDENell’ambito della tappa barese della Race for The Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata dall’associazione non profit Komen Italia Onlus, si inaugura questo pomeriggio, alle ore 16, il Villaggio Race allestito in piazza Libertà (ex Prefettura), con aree mediche e tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico. Di seguito i servizi attivati:

Promozione della Salute femminile: percorsi di screening dedicati alle donne selezionate dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari

Corner Genetica: servizio di counseling finalizzato alla verifica dei criteri di accesso al test genetico per i geni BRCA1 e BRCA2 con relativa esecuzione mediante prelievo salivare

Prevenzione primaria: sarà possibile eseguire un elettrocardiogramma grazie alla collaborazione con Cardio on line mentre l’Ordine dei farmacisti ha organizzato un servizio di misurazione della pressione, della glicemia e del rischio cardiovascolare. Sarà possibile anche fare sottoporsi a visite dermatologiche, ecografie dell’addome e della tiroide.

Prevenzione visiva: servizio di prevenzione visiva con la collaborazione della Commissione Difesa Vista onlusBreast Unit: tutte le unità operative dedicate alla cura del tumore della mammella si alterneranno negli spazi allestiti dall’Agenzia regionale per la Salute e per il Sociale per informazioni sui percorsi e le procedure di accesso.

Si ricorda che il Villaggio Race sarà aperto oggi, dalle ore 16 alle 20, e domani, sabato 14 maggio, dalle ore 9 alle 18.

Domenica 15 maggio il momento più importante della manifestazione, con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km sul lungomare di Bari: alle ore 9.30, tutti i partecipanti si ritroveranno ai nastri di partenza allestiti su corso Vittorio Emanuele per la tradizionale corsa di 5 km, sia competitiva che amatoriale, o per la passeggiata di 2 km.

Al termine, sul palco in piazza Libertà si svolgerà la cerimonia di premiazione con la partecipazione del corpo di ballo della Notte della Taranta.

Per consentire lo svolgersi dell’evento, coerentemente i provvedimenti adottati dalla Polizia locale per il traffico e la sosta, l’Amtab ha previsto per la giornata di domenica 15 maggio, dalle ore 6.30 alle 14 (e comunque sino al termine delle esigenze) una serie di variazioni di percorso delle linee degli autobus urbani, che di seguito si elencano:

linea 2

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via G.co Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 2/

in direzione via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour, svolteranno a sinistra per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 10

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza L.gi di Savoia, svolteranno a destra per via Carulli, piazza Carabellese, via G.co Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 12

in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus giunti in corso Cavour proseguiranno per via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno, effettueranno l’inversione sotto al cavalcavia Garibaldi, corso Trieste con ripresa del percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus giunti sul lungomare Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro;

linea 22

in direzione via Torre di Mizzo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 27

in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 42

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, via Di Vagno, effettueranno l’inversione sotto il cavalcavia Garibaldi, c.so Trieste, con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su lungomare Perotti, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, a sinistra per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 50

in partenza da pazza Moro: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi corso Vittorio Veneto, impegneranno il varco della Vittoria, transiteranno all’interno dell’Autorità Portuale, Varco Vittoria, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario;

Al fine di agevolare la partecipazione all’evento, inoltre, domenica 15 maggio, dalle ore 7 alle ore 21, Amtab ha predisposto un’attivazione straordinaria delle aree di sosta di Pane e Pomodoro, Vittorio Veneto – lato terra e Largo 2 Giugno con la consueta formula del Park & Ride, come di seguito indicato:

Vittorio Veneto-lato terra

La navetta “A” sarà attiva dalle ore 7.30 (prima partenza) alle 21.10 (ultima partenza)

dalle ore 7.30 alle 14 in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti in corso V. Veneto, svolteranno a destra per piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso V. Veneto, con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno da corso De Tullio, lungomare Imperatore Augusto);

dalle ore 14 alle 21.10 in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Pane e Pomodoro

la navetta “B” sarà attiva dalle ore 7.30 (prima partenza) alle 21.15 (ultima partenza)

dalle ore 7.30 alle 14 in partenza dall’area di sosta Pane e Pomodoro: i bus giunti in c.so Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, a destra per corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, effettueranno l’inversione di marcia in prossimità della Camera di Commercio, corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno, effettueranno l’inversione sotto il cavalcavia Garibaldi, corso Trieste, con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno da lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, corso Vittorio Emanuele, piazza Massari);

dalle ore 14 alle 21.10 in partenza dall’area di sosta Pane e Pomodoro: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Largo 2 Giugno

la navetta “C” sarà attiva dalle ore 7.30 (prima partenza) alle 21.10 (ultima partenza);

in partenza dall’area di sosta Largo 2 Giugno: i bus effettueranno il percorso ordinario;

