romanzo di Ugo Moriano “Escursione Fatale”

L’evento è stato organizzato dal Circolo Parasio

Imperia. Venerdì 20 maggio, alle ore 17, presso il Monastero di Santa

Chiara, al Parasio di Imperia-Porto Maurizio, lo scrittore Ugo

Moriano, di fronte ad un folto ed interessato pubblico, ha presentato

il suo ultimo romanzo “Escursione Fatale”, il grande ed atteso ritorno

degli agenti Ardoino e Vassallo. Una storia avvincente che inizia da

una riunione organizzativa al Circolo Parasio e prosegue con una gita

in montagna dai risvolti torbidi come la nebbia che sale rapidamente

ed avvolge la verità nelle sue spire.

Lo scrittore, ai nostri microfoni, afferma che : “un pezzo forte

del libro è proprio il Circolo Parasio di Imperia, a cui vanno i miei

ringraziamenti. Il libro è un giallo, i cui protagonisti partono,

tutti insieme, dai monti sopra Monesi, ma quando giungono all’arrivo

qualcuno manca

all’appello..

Giacomo Raineri, del Circolo Parasio, sottolinea che : “oggi abbiamo

ospitato un grande amico, abbiamo presentato l’ultima fatica di Ugo

Moriano, un “giallo” ambientato in luoghi che conosciamo molto bene del

nostro Parasio”.

