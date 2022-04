(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 [USB Unione Sindacale di Base ]

VERGOGNOSA PROVOCAZIONE CONTRO USB

LE NOSTRE SOLE ARMI SONO SCIOPERI E

MOBILITAZIONI

Con un tempismo incredibile ma non inatteso, a pochi giorni dalle mobilitazioni di Pisa e Genova contro l’invio ed il transito di armi, nel bel mezzo del rinnovo delle Rsu del Pubblico Impiego e a poche settimane dal Congresso della Federazione Sindacale Mondiale a Roma, puntuale arriva la risposta repressiva alle nostre lotte.

Questa mattina infatti i Carabinieri perquisicono la nostra sede nazionale a Roma a seguito di una denuncia telefonica. I militari vanno a colpo sicuro e senza null’altro perquisire, nello scarico del water trovano un involucro di cellophane con dentro una pistola. Non certo a caso si attribuisce ad un delegato attivo nel contrasto al mondo marcio dei subappalti nella logistica la proprietà dell’arma

Chiunque conosca la nostra sede nazionale sa che è quotidianamente frequentata da centinaia di lavoratori ed è accessibile a chiunque, come tutte le nostre sedi. E’ dunque facile intuire quanto accaduto, visto che i bagni sono destinati al pubblico e la sede un porto di mare.

Una macchinazione ed una provocazione tanto grossolane quanto vergognosamente mirate a screditare un’organizzazione che si batte da sempre con coerenza e radicalità a fianco di migliaia di lavoratori, precari, inquilini e tutti coloro che vedono ogni giorno negarsi diritti fondamentali.

La provocazione odierna è però un salto di qualità in una strategia che vede da molto tempo ormai criminalizzare ogni forma di dissenso, come si è ben visto qui a Genova in questi anni con decine di denunce e condanne a carico di attivisti, militanti politici e sindacali. La guerra ed il clima bellicista in cui siamo avvolti quotidianamente sono il perfetto brodo di coltura per logiche emergenziali e repressione di ogni voce dissonante.

A CHI PENSA DI INTIMIDIRCI, DICIAMO CON FORZA CHE DA OGGI SAREMO ANCORA PIU’ DETERMINATI.

A CHI CERCA ARMI SUGGERIAMO DI GUARDARE SULLE NOSTRE BANCHINE E NEI NOSTRI AEROPORTI, DOVE LE ARMI CHE MASSACRANO LAVORATORI E MASSE POPOLARI CIRCOLANO IMPUNEMENTE.

CONTRO QUESTA PROVOCAZIONE E LA CRIMINALIZZAZIONE DEL DISSENSO, DELLE LOTTE E DELL’OPPOSIZIONE ALLA GUERRA USB INVITA TUTTI A PARTECIPARE AL PRESIDIO DOMANI

GIOVEDI 7 APRILE 2022

ORE 17,30

DI FRONTE ALLA PREFETTURA LARGO

LANFRANCO

