Dopo la giornata della gara individuale che ha regalato all’Italia un posto sul podio grazie alla terza piazza di Gabriele Cimini, oggi è andata in scena la prova a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile in cui la squadra azzurra si è classificata al settimo posto.

Il Ct Dario Chiadò ha scelto di puntare su una formazione composta da Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Davide Di Veroli, che sono partiti stamattina dal tabellone dei 32 con la vittoria netta contro il Belgio 45-24. Il match successivo contro l’Egitto è stato invece sofferto e combattuto fino all’ultima stoccata con Davide Di Veroli che, al minuto supplementare, sul 44 pari, è stato capace di mettere a segno il punto decisivo per l’accesso ai quarti. Qui gli azzurri hanno incontrato la Francia del campione olimpico e vincitore ieri della prova individuale Romain Cannone e hanno ceduto 45-38 ai transalpini.

La gara è stata vinta dalla Corea sulla Germania, mentre negli assalti per stabilire le altre posizioni la squadra italiana ha perso 45-32 contro gli Stati Uniti e ha poi vinto 45-40 contro la Svizzera, chiudendo così la gara al settimo posto.

FIORETTO FEMMINILE

Nella giornata di esordio del fioretto femminile al Grand Prix di Incheon, in Corea, tutte le azzurre in gara si sono qualificate al tabellone principale di domani.

Martina Favaretto, Olga Rachele Calissi, Camilla Mancini, Marta Ricci, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini sono approdate tra le migliori 64 dopo un’ottima fase a gironi, Serena Rossini le ha raggiunte dopo avere vinto l’assalto a eliminazione diretta contro Yu Ching Kuan, portacolori di Hong Kong, col punteggio di 15-12. Hanno soltanto assistito alla prova, invece, Martina Batini, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Francesca Palumbo e Alice Volpi, che grazie alla loro posizione nel ranking erano esentate dalla giornata di oggi.

Domani sarà la giornata clou sia della prova femminile che di quella maschile: alle 8:30 (1:30 in Italia) scenderanno in pedana i fiorettisti, alle 10 (3 in Italia) le fiorettiste.

SPADA FEMMINILE

È stata annullata stamattina la gara di spada femminile della Coppa del Mondo in corso a Fujairah, negli Emirati Arabi, che non si svolgerà, così come le gare a squadre di domani, dopo la notizia della morte dello sceicco Khalifa Bin Zayed, presidente degli Emirati Arabi Uniti.

Il ministero degli Affari presidenziali ha annunciato 40 giorni di lutto con bandiere a mezz’asta e la sospensione del lavoro nel settore pubblico e privato per tre giorni, motivo per cui le spadiste, che avevano iniziato ieri il tabellone preliminare ed erano attese oggi nella giornata decisiva, faranno ritorno in Italia.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE A SQUADRE – Heidenheim (Germania), 14 maggio 2022FinaleCorea b. Germania 45-32Finale 3/4 postoFrancia b. Ungheria 45-43SemifinaliGermania b. Francia 45-30Corea b. Ungheria 37-36Tabellone 7/8ITALIA b. Svizzera 45-40Tabellone 5/8Usa b. ITALIA 45-32QuartiFrancia b. ITALIA 45-38Germania b. Usa 45-26Corea b. Svizzera 45-29Ungheria b. Ucraina 30-28Tabellone dei 16ITALIA b. Egitto 45-44Tabellone dei 32ITALIA b. Belgio 45-24Classifica (35): 1. Corea, 2. Germania, 3. Francia, 4. Ungheria, 5. Ucraina, 6. Usa, 7. ITALIA, 8. Svizzera

GP FIE FIORETTO FEMMINILE – Incheon (Corea del Sud), 14 maggio 2022Tabellone dei 64Volpi (ITA) – Choi (Kor)Favaretto (ITA) – Karamete (Tur)Cipressa (ITA) – Tsuji (Jpn)Errigo (ITA) – Diaz (Esp)Palumbo (ITA) – Pasztor (Hun)Mancini (ITA) – Cheng (Hkg)Sinigalia (ITA) – Kim (Kor)Tangherlini (ITA) – Calissi (ITA)Batini (ITA) – Azuma (Jpn)Rossini (ITA) – Rhodes (Usa)Ricci (ITA) – Park (Kor)Tabellone preliminare dei 64Rossini (ITA) b. Kuan (Hkg) 15-12Fase a gironiMartina Favaretto: 6 vittorie, 0 sconfitteOlga Rachele Calissi: 5 vittorie, 1 sconfitteCamilla Mancini: 6 vittorie, 0 sconfitteMarta Ricci: 4 vittorie, 1 sconfittaSerena Rossini: 4 vittorie, 2 sconfitteMartina Sinigalia: 5 vittorie, 1 sconfittaElena Tangherlini: 4 vittorie, 1 sconfitta

