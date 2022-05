(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 Tel. 0522/590211

Oggetto: comunicato stampa

Capire i cambiamenti climatici passeggiando nella

natura

Camminata domenica 15 maggio con ritrovo al Ceas

ALBINEA (14 maggio 2022) – Una serie di incontri gratuiti e camminate a tema

ambientale: li hanno organizzati il Comune di Albinea e il Ceas Rete Reggiana,

in collaborazione con Ecosapiens, nella sede dell’associazione in via Chierici 2 a

Borzano.

Il secondo consisterà in una passeggiata che si terrà domenica 15 maggio con

ritrovo alle ore 8.45. Titolo: “Con ‘sta pioggia e con ‘sto vento”. Insieme al

naturalista Antonio Rinaldi i partecipanti comprenderanno come interpretare i

segnali quotidiani attraverso un’escursione in natura.

Marco Barbieri

