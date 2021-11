CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 236 (10 in reparto, 3 in terapia intensiva, 223 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11540 (11381 guariti, 159 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 1515 (38 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1472 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27212 (26549 guariti, 663 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 254 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 242 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8585 (8469 guariti, 116 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1254 (39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30269 (29856 guariti, 413 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 339 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 331 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6810 (6706 guariti, 104 deceduti). L’ ASP di Catanzaro comunica che 1 decesso in terapia Intensiva appartenente all’Asp di Crotone. L’ ASP di Cosenza comunica che: “Oggi nel setting fuori regione si registrano il decesso di 1 ricoverato in Reparto AO CS e 1 nuovo caso a domicilio”. (News&Com)

