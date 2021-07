COSENZA Nella serata del sabato gli uomini della locale squadra di P.G. facevano scattare il blitz popo aver assistito ad un’ennesima cessione di stupefacente riuscendo a sorprendere S.A. ad aprire lo sportello del contatore dell’acqua ed estrarre un busta con all’interno 25 involucri termosaldati contenente sostanza stupefacente te del tipo cocaina del peso complessivo di grammi 7.2. Venivano rinvenuti su A.C. numerose banconote di vario taglio che al momento dello scambio finivano riposte nella tasca del pantalone. L’attività investigativa proseguiva presso l’abitazione del nominato in oggetto la cui perquisizione dava esito negativo. Pertanto si procedeva al sequestro penale di tutte le sostanze stupefacenti, nonché banconote di vario taglio per la somma complessiva di 550,00€, provento dell’attività illecita. Per i fatti sopra esposti, gli avventori venivano segnalati amministrativamente al Prefetto di Cosenza per i provvedimenti del caso mentre S.A. ed A. C. venivano tratti in arresto in flagranza per il reato di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, sottoposti in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. procedente in attesa del rito per direttissima. (News&Com)

