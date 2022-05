(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 EVENTO : GIARRE IN MEMORIA DI GIORGIO E TONI

SVELAMENTO DI UNA TARGA IN LORO MEMORIA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FRANCESCO LEPORE: IL DELITTO DI GIARRE

Si è svolta oggi a Giarre l’evento “Giarre in memoria di Giorgio e Toni” voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Leonardo Cantarella e costruito con grande impegno dall’Assessore alla Cultura Tania Spitaleri, per ricordare quanto successo a due giovani cittadini giarresi insieme scomparsi il 17 ottobre 1980, insieme ritrovati esanimi, mano nella mano, il 31 ottobre seguente

La cerimonia, dopo una breve visita Istituzionale a Palazzo di Città del Ministro delle Pari Opportunità e della famiglia Elena Bonetti e del sottosegretario al Ministero dell’Interno Ivan Scalfarotto ricevuti dal Sindaco e da tutta l’Amministrazione Comunale, ha avuto due momenti importanti: : lo svelamento di una lapida in memoria di Giorgio e Toni collocata al’esterno della Biblioteca Comunale e, successivamente, la presentazione del libro scritto dal giornalista de Linkiesta Francesco Lepore, che attraverso l’attenta ricostruzione del delitto racconta quattro decenni di battaglie e rivendicazioni del movimento LGBT + italiano.

Ad entrambi gli appuntamenti presenti il Ministro delle Pari Opportunità e della famiglia Elena Bonetti, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Ivan Scalfarotto, il Prefetto di Catania S.E. Maria Carmela Librizzi, un dirigente della Questura di Catania in rappresentanza del Questore, un rappresentante del rettore dell’Università di Catania, Paolo Patanè, già Presidente nazionale di Arcigay, Vincenzo Scimonelli cofondatore di Arcigay, Angela Bottari, già deputata del P.C.I. i sindaci e/o rappresentanti dei Comuni di Bronte, S. Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Milo, Riposto Acireale, dirigenti scolastici delle scuole di Giarre e numerosi alunni che hanno portato la loro testimonianza nel corso di un affollato dibattito. L’ex deputato e Sindaco di Roma Francesco Rutelli, all’epoca dei fatti presente a Giarre nella qualità di Segretario nazionale del Partito Radicale ha inviato una testimonianza – video pubblicata sul sito Internet e sui canali social dell’Ente al seguente indirizzo https://youtu.be/5XiHjL70VdE

Giarre 09/05/2022

