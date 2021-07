CATANZARO Una serata danzante abusiva è costata la chiusura per cinque giorni di un locale ubicato sulla spiaggia di Giovino ed una sanzione amministrativa al titolare. Secondo quanto si è appreso, durante alcuni controlli predisposti dal Questore di Catanzaro per verificare il rispetto delle misure per contenere il contagio da Covid 19, la squadra di Polizia amministrativa della Divisione Pas ha effettuato una verifica nel locale dove era in corso una serata danzante, in totale e palese violazione della normativa anti Covid-19 che vieta questo genere di eventi. (News&Com)



🔊 Listen to this