(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 Berlusconi, Porchietto (FI): Magistratura ancora una volta pregiudizievole

“Ormai da tempo chiunque ha compreso come l’impianto accusatorio dei processi cosiddetti “Ruby” fosse stato montato ad arte, come hanno appurato in sede di sentenza definitiva i Giudici stessi. Con la richiesta odierna di riapertura del caso si riesce ad andare ancora oltre. Un utilizzo politico della magistratura, che ancor più ci ricorda l’importanza e l’occasione storica dei referendum di giugno. È davvero tempo per l’Italia di tornare ad avere una giustizia che si occupi di cose serie, con indipendenza e senza accanimenti pretestuosi. La mia solidarietà al Presidente Berlusconi per questo ennesimo teatrino privo di fondamento.”

Così in una nota l’On. Claudia Porchietto, Vicepresidente dei Deputati di FI.

