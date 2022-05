(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 [2015-03-27.jpg]

Tornano le emozioni dei Campionati Studenteschi con le finali nazionali in Trentino

Dopo due anni di assenza tornano le Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Badminton e per la prima volta anche di ParaBadminton. L’evento ritorna in forma unificata con l’evento di I Grado (riservato agli studenti di scuola media inferiore) e di II Grado (riservato agli studenti di scuola media superiore), e si svolgerà a Rovereto e Folgaria in Trentino domani e dopodomani.

Oltre 200 gli studenti iscritti per il Badminton e ParaBadminton che si sfideranno nelle tre palestre allestite.

“E’ sempre una grande emozione per me essere presente ai Campionati Studenteschi – le parole del Presidente Federale Carlo Beninati -. Un grazie speciale a chi ha reso possibile a partire da questa edizione la presenza del ParaBadminton, dimostrando ancora una volta come sia la Federazione Italiana Badminton che il Ministero dell’Istruzione siano focalizzate su una attività di vera integrazione e inclusione sociale. Sono felice che lo sport sia tornato tra i banchi e nelle palestre di tutte le scuole, come sempre una delle principali attività formative dei nostri giovani!”

L’evento è organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dai Comuni di Rovereto e Folgaria, dalla provincia Autonoma di Trento, dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Trento e dalla Federazione Italiana Badminton.

Link del Torneo: https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=FFA0F998-1204-46B3-BC6D-E1B0ED0BDB0E

__________________

Twitter:@FederBadminton

Facebook:www.facebook.com/FederazioneItalianaBadminton/

Instagram: FederBadminton

[2015-03-27.jpg]

🔊 Listen to this