(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 Alpini, Tripodi (FI): Indimenticabile l’impegno in pandemia e in teatri Esteri.

Gli Alpini, sono il più antico Corpo di Fanteria da montagna attivo nel mondo, che ha accompagnato il Paese in una storia lunga 150 anni. E che, ancora oggi continua ad operare con dedizione e professionalità nel servizio alla comunità nazionale. Indimenticabile il loro impegno durante la pandemia, con la costruzione degli ospedali da campo. Così come sui fronti esteri, dove la Brigata Taurinense è attualmente impegnata in Lettonia per il “Baltic Guardian”. Un importante misura di enhanced Forward Presence, a tutela del fianco est dell’alleanza. Viva le Penne Nere d’Italia, con la riconoscenza più viva e il ringraziamento più sentito. Lo dichiara Maria Tripodi Capogruppo di Forza Italia in commissione difesa a Montecitorio, presente alla 93 adunata degli alpini in corso a Rimini.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this