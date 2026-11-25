(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Pesaro, 24 novembre 2026
COMUNICATO STAMPA
/Sopralluoghi a Fermignano, Urbania, Peglio, Sant'Angelo in Vado,
Mercatello sul Metauro e Borgo Pace/
ALTA VALLE DEL METAURO, IL PRESIDENTE ALESSANDRI E IL PREFETTO GRECO
NEI COMUNI MARTORIATI DALLE ESONDAZIONI: «VICINI AI SINDACI E ALLE
COMUNITà COLPITE»
PESARO – Sopralluoghi in sequenza nei Comuni dell'Alta Valle del
Metauro flagellati dalle esondazioni per il prefetto EMANUELA SAVERIA
GRECO e il presidente della Provincia ALBERTO ALESSANDRI. Prima
Fermignano e Urbania, quindi Sant'Angelo in Vado e Mercatello sul
Metauro, infine Borgo Pace. Tappe in serie in cui prefetto e
presidente hanno incontrato i sindaci per esprimere vicinanza alle
comunità coinvolte e fare il punto della situazione, dopo i colpi
assestati da frane e alluvioni che hanno costretto Provincia e Comuni
a richiedere lo stato di emergenza e calamità naturale. «La stima dei
danni è in continua evoluzione – ha sottolineato Alessandri -. Stiamo
prendendo atto delle criticità derivate dall'alluvione, che ha avuto
effetti devastanti sui corsi d'acqua causando esondazioni che hanno
interessato abitazioni lungo l'argine del fiume. Oltre a generare
molte frane e problemi ingenti a strade comunali e provinciali. Con la
Prefettura c'è grande sintonia: è una giornata che testimonia quanto
sia importante il coordinamento tra i vari livelli istituzionali».
L'obiettivo, ha indicato il presidente della Provincia, è «creare
percorsi virtuosi in grado di portare a risultati efficaci, senza
saltare nessun passaggio». Ha evidenziato il prefetto Greco: «Ai
sindaci abbiamo chiesto di fornirci le mappe delle zone più fragili e
a rischio, dopo gli eventi climatici estremi dei giorni scorsi. I
Comuni stanno ultimando l'ammontare dei danni, poi trasmetteranno la
loro relazione alla Regione, che quantificherà definitivamente
l'entità dell'importo. Di questo si ragionerà anche nel Cor (Centro
operativo regionale), fermo restando la collaborazione costante con la
Provincia e i sindaci». Prefetto e presidente hanno constatato i danni
su strade, abitazioni, attività pubbliche e private. Le tappe hanno
riguardato la zona industriale di Fermignano; l'area di Muraglione e
da Peglio a San Giovanni in Petra; il centro storico di Sant'Angelo in
Vado; ricognizioni per abitazioni, infrastrutture e attività a
Mercatello sul Metauro; i dissesti lungo il versante dell'Auro a Borgo
Pace. Ogni primo cittadino, per il suo Comune, ha parlato di «danni
ingenti, cifre difficili da quantificare». Di sicuro, nel complesso
dell'alta Valle del Metauro, somme che ammontano a milioni di euro.
Vicinanza da Provincia e Prefettura è stata espressa ai sindaci
EMANUELE FEDUZZI (Fermignano), MARCO CICCOLINI (Urbania), LIVIO
TALOZZI (Peglio), GIUSEPPE ROSSI (Sant'Angelo in Vado), ALFIERO
MARCHETTI (Mercatello sul Metauro), ROMINA PIERANTONI (Borgo Pace).
Nel frattempo il Servizio viabilità della Provincia, che al momento ha
stimato i danni solo nelle strade provinciali con una cifra intorno ai
quattro milioni, sta ultimando le sue ricognizioni da trasmettere alla
Regione con le indicazioni dei lavori di somma urgenza già eseguiti o
da realizzare.
Nelle foto: Alberto Alessandri e Emanuela Saveria Greco con i
sindaci di Fermignano, Mercatello sul Metauro, Urbania e Sant'Angelo