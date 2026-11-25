(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Roma, 24 novembre – "Sull'attacco ucraino in Libia Tajani ha dichiarato che il Governo non solo non era stato informato dagli ucraini – grave visti i rapporti tra Roma e Kiev, ma verosimile – ma che non sapeva assolutamente nulla dell'operazione. I nostri apparati di intelligence e sicurezza non si sono accorti di nulla? L'intelligence italiana presente in Libia non aveva informazioni sulla presenza di personale militare ucraino accanto in Tripolitania e sulle loro attività operative? La nostra sorveglianza aeronavale e satellitare non ha evidenziato anomalie nei giorni o nelle ore precedenti l'operazione? La Nato e gli alleati europei non hanno condiviso informazioni con i nostri apparati militari e di intelligence su possibili operazioni ucraine contro obiettivi militari russi nel Mediterraneo? Se così fosse saremmo di fronte a una preoccupante lacuna nella capacità italiana di sapere cosa accade in un'area di cruciale interesse strategico nazionale, oltre che ad un'altrettanto preoccupante mancanza di rispetto e fiducia da parte dei nostri alleati che magari sapevano. Non formuliamo accuse senza elementi, ma pretendiamo risposte precise e verificabili. Per questo chiediamo che i ministri Tajani e Crosetto e il sottosegretario Mantovano vengano in Parlamento a riferire sulla vicenda. La sicurezza nazionale non si tutela soltanto reagendo agli eventi, ma sapendo ciò che accade nelle aree di interesse strategico del Paese. Su questo il Governo non può sottrarsi alle proprie responsabilità".
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