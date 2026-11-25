(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Mercoledì 25 novembre, alle ore 14, il Comitato permanente sulla politica estera per l'Africa della Commissione Esteri della Camera svolge l'audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), sugli equilibri geopolitici in Medio Oriente. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
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