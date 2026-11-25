(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - “Accogliamo con soddisfazione la presa di posizione del Presidente Macron che segue a distanza di mesi il fermo atteggiamento che Giorgia Meloni ha tenuto a nome dell’Italia in difesa del mondo agricolo e degli stanziamenti per la politica agricola comune. La scelta della Francia di posizionarsi su questo tema con la medesima postura che l’Italia sta tenendo da tempo rafforza un fronte utile ad evitare scelte di bilancio non comprensibili in assoluto, ma in particolar modo in questo tempo nel quale alla produzione di cibo è legata anche la nostra sovranità alimentare e la nostra libertà. Il Governo italiano, come ha fatto in questi anni, continuerà a difendere agricoltori e pescatori in ogni consesso internazionale e con investimenti nazionali mai registrati prima nella storia della nostra Repubblica”. Così in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.
Trending
- Agricoltura, Lollobrigida: “Bene Macron, fronte utile Italia-Francia a difesa della Pac”
- LIBIA, M5S: GOVERNO NON SAPEVA NULLA? GRAVE E PREOCCUPANTE
- La Russia scopre Fabio Andina, lo scrittore che l’Italia non sa di avere
- Patto migrazione asilo, audizione prefetta Rabuano – Mercoledì alle 13.30 diretta webtv
- Guerra profonda: hacker, bugie e nuovi conflitti. Arturo Di Corinto presenta il suo libro a Milano
- 25 novembre, Pacifico: «Parità a parole, discriminazione nei fatti. Sui capilista la legge elettorale fa un passo indietro»
- Energia, Lega: ok Zero Industry Act, ma attenzione a semplificazione e investimenti
- DISABILITÀ, PIRRO (M5S): “GARANTIRE TRASPARENZA SU PIATTAFORME TURISTICHE ONLINE
- DL SCUOLA. MAGGIORANZA: ODG CONDIVISO PER QUALITÀ DIDATTICA E TUTELA DELLE FAMIGLIE
- Florovivaismo, il saldo con l’estero resta positivo ma si riduce: primi segnali di inversione
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu