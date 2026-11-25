(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Mercoledì 25 novembre, alle ore 17.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno "Il mondo che cambia – Scenari e sfide per le imprese – Intelligenza artificiale e lavoro umano, sostituzione o alleanza?". Saluto del segretario di presidenza della Camera, Alessandro Colucci. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
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