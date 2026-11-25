È stata raggiunta oggi al tavolo sulla forestazione un’intesa sul testo del nuovo Contratto Integrativo Regionale di Lavoro. Al confronto hanno partecipato FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL e il presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata. L’assessore: “Ora la condivisione in Giunta”.

È stata raggiunta oggi al tavolo sulla forestazione un’intesa sul testo del nuovo Contratto Integrativo Regionale di Lavoro. Al confronto hanno partecipato FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL e il presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata. La bozza contrattuale è definita e sarà ora condivisa con i colleghi di Giunta, prima di individuare la data della sottoscrizione.

«Ringrazio le organizzazioni sindacali, il Consorzio e gli uffici per il lavoro svolto. – ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine CicalaAbbiamo chiuso il confronto sul testo con un’intesa condivisa. Ora seguiamo i passaggi necessari per arrivare alla firma».

Al tavolo è stato affrontato anche il pagamento delle mensilità. «Per ottobre – ha aggiunto – occorrono circa 5,5 milioni di euro. La somma residua necessaria a chiudere il progetto idraulico-forestale 2026 è pari a 13,5 milioni di euro, anche in relazione alle mensilità ancora da pagare. Ieri ho rappresentato al presidente Bardi, titolare della delega al Bilancio, e al direttore generale del Bilancio l’urgenza del trasferimento delle risorse al Consorzio. Ho ricevuto rassicurazioni sull’avvio del trasferimento in queste ore. Seguiremo anche i successivi passaggi amministrativi e bancari – ha concluso – con l’obiettivo di consentire il pagamento di novembre prima delle festività natalizie».