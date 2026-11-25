(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 -
Fabio Andina conquista anche la Russia. Il caso dello scrittore che l’Italia non sa di avere
Esce a Mosca l’edizione russa di “Sei tu, Ticino?”. Pluritradotto, pluripremiato, celebrato dalla stampa internazionale e reduce da un tour nelle università americane, lo scrittore svizzero di lingua italiana continua a raccogliere successi all’estero, a fronte di un’attenzione ancora marginale nel nostro Paese. Un caso letterario che interroga il rapporto dell’Italia con la letteratura prodotta nella sua lingua oltre i confini nazionali.
Dopo la Germania, la Francia e la Spagna, anche la Russia scopre Fabio Andina. È appena uscita per la casa editrice moscovita Gorodets l’edizione russa di “Sei tu, Ticino?”, raccolta di racconti pubblicata in Italia da Rubbettino nel 2020. Sempre dalla Russia arriva l’interesse di una rivista letteraria per la pubblicazione di un estratto di “Sedici mesi” (Rubbettino 2024) mentre l’autore è appena rientrato da un tour negli Stati Uniti, dove è stato ospite, tra gli altri, della Emory University di Atlanta, della Kennesaw State University e dell’Istituto Italiano di Cultura di Miami.L’ennesima conferma di quello che ha ormai i caratteri di un vero e proprio caso letterario internazionale, accompagnato però da un singolare paradosso: Andina scrive in italiano, è pubblicato da un editore italiano come Rubbettino, ma è soprattutto all’estero che la sua opera trova attenzione e riconoscimento.Un caso letterario internazionaleLa fortuna internazionale di Andina prende avvio con “La pozza del Felice” (Rubbettino, 2018), tradotto in tedesco, francese e spagnolo. La sola edizione tedesca, pubblicata da Rotpunktverlag, ha venduto 16 mila copie nei primi mesi dalla pubblicazione, nel 2020, rimanendo per quattordici settimane tra i venti libri più venduti in Svizzera e raggiungendo la sesta edizione.«Der Spiegel» ha dedicato al romanzo un ampio reportage, inviando un proprio giornalista nei luoghi della narrazione. Anche la «Neue Zürcher Zeitung» ha riservato grande attenzione allo scrittore includendo “La pozza del Felice” tra i 100 libri più importanti del XXI secolo. Il libro ha ottenuto il Premio Terra Nova della Fondazione svizzera Schiller, il Premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti, il Prix du public RTS e il Prix Rev’Nature. Nel 2021, a Leontica, nella Valle di Blenio, è stato inaugurato persino un sentiero letterario ispirato al romanzo.Un successo confermato dalle successive traduzioni di “Uscirne fuori” e “Sedici mesi” (entrambi editi da Rubbettino). Con quest’ultimo romanzo Andina ha ottenuto il Premio svizzero di letteratura 2025, uno dei massimi riconoscimenti letterari della Confederazione elvetica.Le sue opere hanno ispirato documentari, produzioni radiofoniche e progetti cinematografici. Nel 2026 il suo ultimo romanzo, “L’interno delle nuvole“, è stato proposto al Premio Strega.Un curriculum che sarebbe sufficiente a decretare la consacrazione di molti scrittori contemporanei e che, nel caso di Andina, non sembra essere bastato a suscitare un’attenzione significativa da parte dei grandi media italiani.La letteratura italiana oltre i confiniLa vicenda di Fabio Andina offre l’occasione per riflettere sulla conoscenza e sulla circolazione in Italia della letteratura della Svizzera italiana, una tradizione ricca e originale che annovera personalità come Giorgio e Giovanni Orelli, Anna Felder, Alberto Nessi e Fabio Pusterla, non sempre conosciute dal grande pubblico italiano quanto meriterebbero.La crescente fortuna internazionale di Andina testimonia la vitalità di questa produzione letteraria e la sua capacità di parlare a lettori di lingue e culture diverse, a partire da storie profondamente radicate nel proprio territorio.Il paradosso è evidente: mentre all’estero si investe per tradurre, pubblicare e far conoscere Fabio Andina, in Italia, dove non occorrerebbe neppure tradurlo, il suo successo internazionale non sembra fare notizia.Eppure, in un Paese che si interroga continuamente sulla capacità della propria letteratura di affermarsi nel mondo, quello di Andina avrebbe tutte le caratteristiche di un caso da raccontare. A meno che non si continui a pensare che i confini della letteratura italiana coincidano con quelli dell’Italia.
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