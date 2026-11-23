(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - “L’attacco ucraino contro la corvetta russa ormeggiata nel porto di Bengasi ci preoccupa per due ragioni. Da un lato, non possiamo accettare che la guerra si allarghi al Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, dove passano rotte commerciali, energetiche e infrastrutture vitali per l’Italia. Dall’altro, l’episodio conferma una presenza militare russa in Libia ormai strutturata con navi da guerra. È un dato che non può più essere sottovalutato. Per questo l’Italia deve chiedere con forza, in sede Nato ed europea, che l’attenzione strategica non si concentri solo sul fianco est. Il Mediterraneo non deve diventare un mare di guerra; la sicurezza del fianco sud è cruciale per noi e per l’intera Alleanza. L’Europa deve capirlo in fretta: l’Italia deve esserci e concentrarsi dove la colloca la geografia e dove si giocano i suoi interessi strategici e nazionali, che sono anche quelli di tutti gli alleati”.
Così in una nota il senatore Marco Dreosto, capogruppo della Lega a Palazzo Madama.