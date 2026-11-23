Con l’assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, il rappresentante del governo nazionale ha incontrato agricoltori, imprenditori consorzi e rappresentanti di filiere. Cicala: “Il nostro metodo: istituzioni nei luoghi della produzione”.

Si è conclusa la visita istituzionale in Basilicata del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Patrizio La Pietra, che dal 20 al 22 novembre ha incontrato, insieme all’assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala, agricoltori, imprenditori, consorzi e rappresentanti delle filiere produttive. Al centro delle tre giornate, il confronto diretto con Coldiretti, CIA, COPAGRI e Confagricoltura, quattro tra le principali organizzazioni professionali agricole lucane.

«Il valore di queste giornate sta nel metodo: portare le istituzioni nei luoghi della produzione, ascoltare chi ogni giorno lavora la terra, investe e crea occupazione, e trasformare le proposte in scelte. L’ascolto per noi non è una fase separata dalle decisioni: diversi interventi già messi in campo nascono proprio da questo confronto», dichiara l’assessore Cicala.

Il programma si è aperto a Matera, nell’ambito della manifestazione Tesori dalla Terra, con il confronto sul comparto tartuficolo, la presentazione del Piano nazionale di settore e l’inaugurazione dell’evento dedicato al tartufo bianco di Basilicata.

Nel Metapontino, con Coldiretti, la delegazione ha visitato OP Amala, Fontanarosa Vini e Tipico Cash & Carry a Scanzano Jonico, realtà impegnate nella produzione ortofrutticola, nell’innovazione, nella vitivinicoltura, nell’enoturismo e nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari lucane. Con la CIA, la visita è proseguita presso Apofruit Italia, cooperativa della filiera ortofrutticola con una forte vocazione all’export.

A Montescaglioso, nell’incontro promosso da COPAGRI, sono stati affrontati i temi più sentiti dal mondo agricolo: i danni da fauna selvatica e ungulati, il prezzo del grano duro, le misure di ColtivaItalia, il Piano olivicolo e gli strumenti di sostegno finanziario, a partire dalla cambiale agraria.

A Matera, infine, l’incontro con Confagricoltura e le aziende del Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Grano Duro Appulo-Lucano, che riunisce 59 aziende agricole, ha riguardato le prospettive della cerealicoltura e il percorso avviato per il riconoscimento IGP della Pasta di Matera.

«Sono realtà diverse – ha spiegato Cicala – accomunate da una grande capacità imprenditoriale e dalla volontà di continuare a investire. È la Basilicata produttiva che vogliamo sostenere: una regione che non chiede soltanto aiuti, ma strumenti, opportunità e condizioni per essere sempre più competitiva».

L’assessore richiama poi il rapporto con il Governo nazionale, in una fase complessa per il comparto.

«Con il Governo guidato da Giorgia Meloni e con il lavoro del Ministro Francesco Lollobrigida, – ha aggiunto – l’agricoltura è tornata al centro dell’agenda politica nazionale. La presenza costante dei vertici del Governo in Basilicata, e le ripetute visite del Sottosegretario La Pietra negli ultimi mesi, consolidano un rapporto diretto tra istituzioni nazionali, Regione e mondo agricolo. Un rapporto che ci ha già consentito di affrontare insieme criticità importanti e che continuiamo a rafforzare per dare risposte sempre più tempestive alle imprese. Ne abbiamo bisogno: la crisi irrigua e l’aumento dei costi energetici e dei carburanti pesano direttamente sui bilanci delle aziende, e nessun livello istituzionale può affrontare queste difficoltà da solo».

«Come Assessorato alle Politiche agricole – ha ripreso – continuiamo a lavorare, attraverso il Dipartimento e l’ALSIA, per tradurre l’ascolto in programmazione, investimenti e azioni concrete: competitività delle filiere, ricambio generazionale, disponibilità delle risorse idriche e maggiore valore aggiunto trattenuto sul territorio. Ringrazio il Sottosegretario La Pietra per l’attenzione dimostrata ancora una volta verso la nostra regione, e le organizzazioni agricole, i consorzi e le aziende che ci hanno accolto».

«La sfida – ha concluso Cicala – è rispondere alle emergenze del presente senza perdere di vista il futuro dell’agricoltura lucana, con responsabilità, concretezza e visione».